Янукович подарував Герман червоні троянди, Льовочкін - білі

24 квітня радник Президента України Ганна Герман святкує день народження, про що, як пише сайт "Обозреватель" знали як Віктор Янукович, так і колеги з Адміністрації.

Президент України одразу після Пасхальної Всенощної в Києво-Печерській Лаврі тепло привітав Герман і вручив їй розкішний букет червоних троянд. А за хвилину іменинницю привітав і голова Адміністрації Сергій Льовочкін, який подарував білі троянди.

Ганна Миколаївна Герман народилася в с. Колодруби Миколаївського району Львівської області. Батько Стеців Микола Петрович (1932-1971), робітник, мати Катерина Григорівна Кафман (1936), працівник культури. У 1982 р. закінчила факультет журналістики Львівського університету за фахом журналіст.