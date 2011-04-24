Західні країни заважають оборонному розвиткові Китаю,а Росія - навпаки

Західні країни заважають оборонному розвиткові Китаю, а Росія надає реальну допомогу в галузі військових технологій, заявив у Пекіні голова генштабу Народно-визвольної армії Китаю Чень Бінде на зустрічі з російським колегою Миколою Макаровим.

"На жаль, США і країни ЄС створюють перешкоди для оборонного будівництва Китаю.., при цьому Росія надає нам реальну допомогу в галузі військових технологій", - цитує РІА "Новости".

Чень Бінде розповів російському генералові про те, що в найближчі місяці відвідає з робочим візитом США. "Моя поїздка мала відбутися минулого року, але була відкладена через намір США здійснити постачання озброєнь на Тайвань", - нагадав китайський генерал.

Розбіжності з тайваньського питання минулого року на рік перервали китайсько-американські контакти по військовій лінії. "Вони обіцяли не постачати озброєння Тайваню до мого візиту, подивимося, що буде після", - сказав високопоставлений китайський військовий.

Глава генштабу ВС РФ прибув до КНР для участі в засіданні начальників генеральних штабів ВС країн Шанхайської організації співпраці (ШОС), яка відбудеться в Шанхаї 25 квітня.