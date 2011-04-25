Пилипишин з реанімації зателефонував Кільчицькій і запросив на обід

Екс-заступник голови КМДА Ірена Кільчицька розповіла, що домовилася з колишнім головою Шевченківської райадміністрації Києва Віктором Пилипишиним, який наразі перебуває в реанімації, пообідати на наступному тижні.

Про це вона сказала в суботу в інтерв'ю одному з українських телеканалів.

Відповідаючи на питання журналіста, чи не збирається вона відвідати Пилипишина, Кільчицька сказала: "А ви знаєте, він мені дзвонив позавчора, і ми домовилися на наступному тижні пообідати з ним".

Також вона додала, що ніяких повісток з прокуратури чи міліції не отримувала.

"Своїх дітей народжувала не в ранньому для дітонародження віці не для того, щоб спостерігати з в'язниці, як вони ростуть", - додала Кільчицька.

Нагадаємо, колишнього голову Шевченківської районної державної адміністрації Києва Віктора Пилипишина обвинувачують у незаконному відчуженні нерухомого майна, у зв’язку з чим столичній громаді було нанесено збитків на суму 15 млн грн.

ТСН