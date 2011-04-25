Медведєв їде до України

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ повідомив, що завтра має намір відвідати Чорнобиль.

Про це він сказав на церемонії вручення державних нагород ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, повідомляє РІА «Новости».

"Завтра я поїду до Чорнобиля", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, в день 25-х роковин аварії на ЧАЕС, 26 квітня, очікується тристороння зустріч президентів України, Росії і Білорусі, під час якої Віктор ЯНУКОВИЧ, Дмитро МЕДВЕДЄВ і Олександр ЛУКАШЕНКО разом вшанують пам'ять жертв катастрофи.

Водночас підтвердження візиту Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА на даний момент немає.