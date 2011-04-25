Колесніков знайшов «золоту жилу»

Україна може зробити прорив завдяки своєму сільському господарству, вважає віце-прем'єр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

Говорячи про будівництво доріг в інтерв'ю ICTV у неділю ввечері, він зазначив, що погана інфраструктура Україні дісталася ще від СРСР, але є приклади успішних країн, таких як Об'єднані арабські емірати, які "за 20 років зробили диво".

На зауваження, що в них є нафта, Колесніков відповів: "Нічого страшного, у нас є пшениця".

"У нас є сільське господарство, яке, за оцінками світових експертів, за ним майбутнє. Населення Землі зростає швидше, ніж можливості продовольчих компаній", - сказав віце-прем'єр.

Журналіст зазначила, що в Україні є корупція, - і тільки у Львівській області КРУ нарахувало, що вкрадено 33 мільйони, виділених на "Євро-2012", а Колесніков відповів:

"Так, КРУ - це шановна організація, авторитетна. Але я хотів би почитати рішення судів, а не доводи... Я працював головою Донецької обласної ради, читав акти КРУ. Починаєш із мільярдів, аж серце зупиняється, - знаходиш, в остаточному підсумку, 7 гривень 95 копійок повинен сплатити чиновник там Іванов чиновнику Петрову".

"Рішення судів. Акти КРУ - це оцінка, аудиторська оцінка високого рівня. Львівська влада не згодна з нею - нехай викличуть світових аудиторів і доведуть, що КРУ не праве. Я буду лише щасливий", - заявив Колесніков.

На його думку, щоб не було корупції, держава має "менше замовляти" і повинна бути справжня конкуренція.

Віце-прем'єр зазначив, що була Тендерна палата, але "усі пам'ятають, чим закінчилося: украли мільярди гривень, винних немає донині - і це було все за тендером".

"Потрібно створити умови для українського бізнесу. Щоб вони виросли й справді прозоро конкурували між собою, а не думали, хто більше заплатить тому чи іншому чиновнику, який приймає рішення на тендері", - сказав Колесніков.

"Українська правда"