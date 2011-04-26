Росія ніколи не віддасть Севастополь?

Росія не відмовиться від своєї військово-морської бази в Севастополі, так само як і не віддасть Курильські острови Японії. Про це заявив екс-командуючий Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Касатонов.

"2042 рік - не гранична дата перебування ЧФ в Криму. Російський флот у Севастополі - назавжди! Як Росія не віддасть Курильські острови, так вона не віддасть і Севастополь! Якщо це місто який-небудь керівник російської держави вирішить віддати, він одразу ж втратить своєї посади. Його просто зметуть", - сказав адмірал.

"Росії тут потрібно проявляти більше активності. Необхідно технологічно забезпечувати корвети - нові кораблі XXI століття - зброєю XXI століття. Ці кораблі ЧФ отримає в першу чергу: відповідне рішення головнокомандувач Військово-морським флотом Росії ухвалив два роки тому. Постачання нових кораблів і систем озброєння можлива не тільки із Севастополя, ми можемо зосередити великі сили у Новоросійську, пропонує використовувати свої порти та Абхазія", - додав Касатонов.

За словами екс-командувача, перспектива розвитку Чорноморського флоту присутня у всіх військових стратегічних документах, де він фігурує як південно-західний напрямок.

"Eсі загрози, з якими буде боротися флот, виникли не вчора. Вони лише посилилися останнім часом. Це питання глобального тероризму, загострення відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, всі середземноморські конфлікти. Тобто це загрози, які розглядаються для Збройних сил Росії в цілому", - уточнив адмірал.

У той же час, він піддав критиці триваючу практику участі України у спільних навчаннях з НАТО.

"Ми негативно ставимося до цих навчань. Україна намагається загравати з НАТО, проводячи з ним військові навчання. Наше ставлення до таких фактів негативне", - сказав Касатонов.

27 квітня виповнюється рік, коли були підписані "харківські домовленості", згідно з якими Україна в обмін на 30% знижку на російський газ продовжила базування Чорноморського флоту до 2042 року.

Gazeta.ua