Радзинський: Ющенко не мав права говорити про історію як президент

Третій президент України Віктор Ющенко повинен був висловлюватися про історичні події тільки як приватна особа, а не як президент.

Таку думку в інтерв'ю ZN.UA висловив відомий російський історик і письменник Едуард Радзинський.

«Коли не в усьому грамотний президент Віктор Андрійович Ющенко (можливо, він досить грамотний у фінансових питаннях?) розмірковує про предмет, про який не знає ... Має право. Так! Але тільки в приватному порядку. Як людина на прізвище Ющенко. Як громадянин України. Але не як перша особа — в політиці. І тут моя думка досить зрозуміла: президенти повинні займатися державними справами, а історики — історією», — сказав Е. Радзінський.

Історик навів також приклад Росії, де президентська влада впливає на історичні дослідження.

«Зараз історією зайнялися президенти. І тут вже лихо самій історії! ... Нині в Росії створена „спеціальна комісія“ при президентові — з питань історії. І це, мабуть, уперше: представники неісторичних відомств, таких як ФСБ, беруть участь разом із деякими фахівцями у „питаннях історії“ ... Останнім часом в якості прикладу наводжу один портрет, який висить у Кремлі на видному місці. Портрет Петра Великого. З точки зору Володимира Володимировича Путіна, це, очевидно, зразок для наслідування? А з точки зору не менш шановної людини, Льва Миколайовича Толстого, саме Петро — дегенерат і нелюд ... І я б тут дав просту пораду: читати ... Читати історію, а не казки», — порадив історик.