Кільчицька назвала Довгого «карликом», який усіх підставив
Черновецький ні при чому?
Колишній заступник міра Києва Ірена КІЛЬЧИЦЬКА вважає, що столичний голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не має відношення до відставки секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.
Про це вона сказала в інтерв`ю газеті «Сегодня».
За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «досі не має ніякого відношення». «І не мав. Я вважаю, що ДОВГИЙ перехитрив сам себе, переоцінив свої сили і підставив членів команди — СУПРУНЕНКА і КОМАРНИЦЬКОГО», - сказала вона. (Зять мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО В’ячеслав СУПРУНЕНКО і голова фракції Блоку Черновецького Денис КОМАРНИЦЬКИЙ – УНІАН).
«Просто кожен карлик відчуває себе Наполеоном», - додала І.КІЛЬЧИЦЬКА.
Вона переконана, що «ні КОМАРНИЦЬКИЙ, ні СУПРУНЕНКО ні в яких розбійних нападах не брали участі».
Відповідаючи на запитання про те, що буде з Блоком Черновецького в Київраді, зокрема, коментуючи припущення про його розвал на три частини, І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що не спілкується ні з ким з Блоку Черновецького. «Мене взагалі не цікавить, що відбувається з ним. Він може розпастися на три частини, а може - на 42», - додала вона.
Кажучи про затримання Д.КОМАРНИЦЬКОГО і розшуку В.СУПРУНЕНКА, І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що їх «звинувачують у розбійному нападі в 2005 році, в якому вони не брали участі». «Їх там просто не було. Це інтелігентні люди. У мене з ними особисто були великі непорозуміння, але я вас запевняю, що ці люди муху не скривдять», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, 19 квітня О.ДОВГИЙ написав заяву про відставку з посади секретаря Київради.
Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти зятя мера Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО В.СУПРУНЕНКА і голови фракції Блоку Черновецького Д.КОМАРНИЦЬКОГО за споєння ними розбійного нападу в змові з групою осіб (ст. 187 ч. 2 Кримінального кодекси України).
Д.КОМАРНИЦЬКИЙ був затриманий 8 квітня працівниками столичного УБОЗ. 11 квітня Печерський районний суд Києва дав санкцію на арешт Д.КОМАРНИЦЬКОГО. 18 квітня Апеляційний суд Києва підтвердив правильність обраного йому запобіжного заходу.
Крім того, Генпрокуратура оголосила в міждержавний розшук В.СУПРУНЕНКА.