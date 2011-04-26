В Україну прибуває білоруська військова делегація

Сьогодні в Україну з візитом прибуває білоруська військова делегація на чолі з міністром оборони Республіки Білорусь генерал-лейтенантом Юрієм ЖАДОБІНИМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони, у рамках візиту 27 квітня у Києві відбудеться церемонія офіційної зустрічі Ю.ЖАДОБІНА з міністром оборони України Михайлом ЄЖЕЛЕМ та переговори у складі делегацій обох країн.

У ході переговорів керівники оборонних відомств України і Білорусі планують провести консультації та обговорити стан і перспективи розвитку співробітництва в оборонній сфері.

Перебуваючи у Києві, представники білоруської військової делегації планують ознайомитися із системою підготовки кадрів у Національному університеті оборони України та у Центрі підготовки офіцерів для багатонаціональних штабів, а також завданнями, організаційно-штатною структурою, основними системами озброєння і військової техніки окремого полку Президента України.

Крім того, програмою візиту передбачено відвідування представниками білоруської військової делегації низки підприємств оборонно-промислового комплексу України.