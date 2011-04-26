Кільчицька: Я народжувала не для того, щоб спостерігати за дітьми з в'язниці

Колишній заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА заявляє, що ніде не давала ніяких свідчень.

Про це вона сказала в інтерв`ю газеті «Сегодня», відповідаючи на запитання, чи відбувалися стосовно до неї якісь дії з боку СБУ, прокуратури, міліції.

І.КІЛЬЧИЦЬКА сказала: «До мене ніхто не звертався, я ніде не давала ніяких свідчень» і додала: «Я не брала участі ні в яких незаконних діях, не підписала жодного незаконного документа. Тому я спокійна».

Вона підкреслила: «Я народжувала дітей не для того, щоб спостерігати з в`язниці, як вони ростуть».

За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, після звільнення вона веде «дуже велику громадсько-соціальну діяльність». «Зараз я допомагаю матерям-одиначкам, які виховують дітей-інвалідів, які не можуть рухатися, бачити, чути. Держава взагалі не займається такими жінками», - додала вона.

Як сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА, вона проводить «роботу серед своїх знайомих заможних бізнес-леді або дружин впливових людей. Ці жінки беруть на себе декілька сімей». «Я допомагаю 10 таким сім`ям. Всього допомагаємо 100 сім`ям», - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання про плани на майбутнє, І.КІЛЬЧИЦЬКА підкреслила: «Реєструватися, як приватний підприємець із виробництва та реалізації пельменів, я точно не збираюся». «Плани великі», - підкреслила вона.