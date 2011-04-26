Медведєв наполягає: атомна енергетика безпечна і екологічна

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підкреслює, що чорнобильські проблеми є спільним болем РФ, України і Білорусі.

Про це йдеться у зверненні Д.МЕДВЕДЄВА до громадян Росії у зв`язку з річницею аварії на Чорнобильській АЕС. Текст звернення є в розпорядженні УНІАН.

«Чорнобильські проблеми – спільний біль Росії, України і Білорусії, котрий поділяє вся світова спільнота», - зазначив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що зараз триває збір коштів на будівництво нового «саркофагу» для аварійного реактора ЧАЕС. Вже створена асамблея донорів, куди увійшли 28 країн. І Росія також внесе свій вклад, переказавши протягом двох років до Чорнобильського фонду «Укриття» і Рахунок ядерної безпеки не менше 45 млн. євро, нагадав Президент РФ.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що наслідки Чорнобильської радіаційної катастрофи ще не подолані до кінця. «І тим важче ми сприймаємо події в Японії, тим ясніше усвідомлюємо, наскільки першорядні питання забезпечення безпеки ядерних об`єктів. Ці трагедії закликають нас винести уроки на майбутнє», - підкреслив він.

За словами Президента РФ, за минулі роки ядерні технології значно удосконалилися, і атомні електростанції успішно працюють фактично в усіх регіонах світу. Атомна енергетика залишається найбільш економічно вигідним способом отримання електроенергії і – за умови дотримання відповідних правил і норм – найбезпечнішим, вважає Президент РФ.

«З конкретними ініціативами «Про підвищення безпеки АЕС» Росія виступить у травні цього року на саміті «Групи восьми». Вони стосуватимуться підвищення відповідальності країн, які використовують атомну енергію. Зокрема – за своєчасність і достатність заходів реагування при виникненні аварійної ситуації. Ми також вважаємо, що потрібні додаткові вимоги безпеки при будівництві та експлуатації об`єктів атомної енергетики. Їх необхідно закріпити правовими міжнародними документами і зробити обов`язковими для всіх держав. Забезпечити надійний контроль за їх дотриманням з боку уповноважених міжнародних організацій, насамперед – МАГАТЕ», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

На думку російського Президента, необхідно, щоб нові АЕС будувалися з максимальними бар`єрами захисту і щоб принципи інформаційної відвертості та абсолютної прозорості дій стали нормою для роботи всіх атомних станцій у світі.