Янукович дав Дурдинцю «заслуженого юриста»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ присвоїв раднику Міністерства внутрішніх справ України, учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, генералу внутрішньої служби України Василю ДУРДИНЦЮ звання “Заслужений юрист України”.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Президент цим же указом нагородив учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС орденами та званнями.

Так, генерал-лейтенанта служби цивільного захисту у відставці Василя МЕЛЬНИКА нагороджено орденом “За заслуги” І ступеня, голову Одеського міського добровільного товариства “Союз Чорнобиль” Анатолія БОЛДЕСКУЛА, голову Черкаської обласної громадської організації “Союз Чорнобиль” Володимира БОЛТЕНКОВА, заступника директора з наукової роботи Інституту геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України та Міністерства надзвичайних ситуацій Георгія ЛИСИЧЕНКА нагороджено орденами “За заслуги” ІІ ступеня.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ нагородив ліквідаторів орденами Богдана Хмельницького, орденами “За мужність”, орденами княгині Ольги та іншими державними нагородами.