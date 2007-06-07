Ющенко підписав рапорт Гриценка

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО з 16 липня йде у відпустку, більшу частину якої планує провести в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні журналістам у Львові.

«Сьогодні Президент підписав мій рапорт про відпустку з 16 липня. Це є свідченням того, що Президент абсолютно спокійний за те, що буде на цей період. Не дивлячись на всі перипетії, ми йдемо планомірно спокійно до виборів», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Я буду проводити більшу частину відпустки в Криму в санаторії Міністерства оборони разом зі своєю сім’єю», - додав він.

А.ГРИЦЕНКО відзначив, що планує витратити на відпочинок свою місячну зарплату.

«Мені цього вистачає, я не дуже купуюсь на якісь дорогі речі», - сказав він та додав, що планує під час відпустки читати, плавати, грати в преферанс, спілкуватись з друзями, поїздити на конях, відвідати декілька екскурсій та відіспатись.