У столиці відбудуться публічні дебати про вільний ринок землі

Сьогодні, 26 квітня, у столичному Будинку вчителя відбудуться публічні дебати на тему «Вільний ринок землі – загроза українському селу».

Публічні дебати організовує Фонд «Ефективне Управління» (Київ, Україна) у партнерстві з Intelligence Squared (Лондон, Велика Британія).

Проект публічних дебатів спрямований на підвищення поінформованості громадян України про найважливіші економічні завдання, які стоять перед країною, та формування культури ведення конструктивної й аргументованої дискусії.

Дебати організовуються у стилі «Оксфордського клубу». Для обговорення теми дебатів формуються дві панелі спікерів, які виступають «за» і «проти» запропонованої тези. Під час першої частини дебатів спікери із двох панелей по черзі викладають ключові аргументи на підтримку своєї позиції. Далі йде сесія питання-відповідь, під час якої аудиторія одержує можливість задати питання та прокоментувати виступи спікерів. До і після дебатів проводиться голосування аудиторії відносно запропонованої теми, яке дозволяє оцінити, наскільки переконливими були аргументи тієї або іншої сторони під час дебатів.

Бути спікерами запрошуються провідні українські та міжнародні експерти, політики, представники бізнесу та громадських організацій.

Серед тем публічних дебатів упродовж 2009-2010 років були: ринок сільськогосподарських земель, проведення податкової реформи, взаємини України та Росії, конкурентоспроможність системи вищої освіти, доцільність створення спеціальних економічних зон, розвиток інновацій і нових технологій та перспективність розвитку туризму. 15 червня 2010 року Фонд разом із Intelligence Squared провів публічні дебати на тему «Капіталізм не виправдав очікувань на пострадянському просторі», які транслювалися компанією BBC World News у 225 країнах світу для 76-мільйонної аудиторії. Модератором виступила всесвітньо відома ведуча телеканалу BBC World News Зейнаб БАДАВІ.

Спікерами у сьогоднішніх дебатах «Вільний ринок землі – загроза українському селу» виступлять: екс-перший віце-прем'єр-міністр України, екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир ЛАВРЕНЧУК, директор Науково-дослідного інституту економіки сільського господарства 2006-2008рр., директор університету Дебрецена (Угорщина) Джозеф ПОПП, президент ВГО "Українська аграрна конфедерація" Леонід КОЗАЧЕНКО; фермер, голова ВАТ «Гладківщинське хлібоприймальне підприємство» Лора РУБЧЕНКО, а також Мішель ТЕРЕЩЕНКО - праправнук українського цукрозаводчика Миколи Терещенка (1819 – 1903 рр.), президент компанії Україна-Агрі, ATS Україна, групи «Linen of Desna», Україна-Франція.

Модератором дебатів, що відбудуться, виступить відомий журналіст Мустафа НАЙЄМ.

Початок дебатів – о 19.00.

Детальніше про проект:

http://www.unian.net/ukr/debaty/6

www.debaty.org