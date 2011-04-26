Костенко називає неадекватними заяви Лукашенка

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО називає «дитячою образою» та неадекватними висловлювання Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА щодо керівництва України.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

«Звинувачення О.ЛУКАШЕНКА в тому, що Україна не запросила його на ядерний саміт, виглядають зовсім неадекватними. Це скоріше схоже на дитячу образу, ніж на позицію Президента держави», - сказав Ю.КОСТЕНКО, додавши, що ненормативна лексика білоруського Президента віддзеркалює рівень політичної культури пострадянських керівників.

Він нагадав, що у рамках міжнародної конференції "Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього", відбулась конференція донорів, під час якої Україна зібрала 550 мільйонів євро для вирішення чорнобильських проблем.

За його словами, українська влада не могла легковажити подібним заходом (Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ обіцяв свою присутність на заходах у Києві у разі відсутності на них О.ЛУКАШЕНКА – УНІАН).

«Ставити на шальки терезів, з одного боку, гонор О.ЛУКАШЕНКА, з іншого боку – реалії, у яких опинилася Україна із Чорнобилем, з «Укриттям»… Це схоже на дитячі забавки Президента Білорусі», - наголосив Ю.КОСТЕНКО.

Лідер УНП зауважив, що «білоруський політичний геній в лапках» привів свою країну до того, що протиставляє її всьому демократичному світу і ставить Білорусь поза всіма політичними та економічними процесами у Європі. «Такого роду речі, які дозволяє собі пан Президент, свідчать про те, що щось у нього із самокритикою не в’яжеться: треба спочатку подивитись, що робиться у власному домі, а потім оцінювати інших», - зауважив він.

Разом з тим, Ю.КОСТЕНКО допускає, що заяви О.ЛУКАШЕНКА викликані надмірним святкуванням Великодня. «Білоруський Президент добряче погуляв, складається таке враження, і тому не збагнув, що він сьогодні вже глава держави, а не просто християнин, який трошечки перепив на Великодні свята», - наголосив Ю.КОСТЕНКО.