ЗМІ вже називають трьох можливих наступників Азарова

До червня в Україні може бути сформовано новий уряд, пише російська «Независимая газета ».

Видання відзначає, що до порядку денного вчорашньої зустрічі президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА не було внесено найбільш конфліктні питання, які двома тижнями раніше не вдалося вирішити прем`єрам двох країн Миколі АЗАРОВУ і Володимиру ПУТІНУ. Зокрема, за рамки переговорів була винесена газова тема, а питання про участь України в Митному союзі обговорювалося в контексті співпраці, а не повноправного членства.

Експерти відзначають, що до наступної зустрічі глав держав, запланованої на червень, в Україні може бути сформовано новий уряд. Він, як очікується, підготує основу для врегулювання на президентському рівні всіх спірних українсько-російських питань. Тим самим Київ підіграє Д.МЕДВЕДЄВУ в передвиборчій кампанії, що починається, вважає «НГ».

Газета відзначає, що «в кулуарах української влади можливість відставки прем`єр-міністра М.АЗАРОВА активно обговорювалася ще на початку місяця. Інформовані джерела стверджували, що Президент В.ЯНУКОВИЧ збирався оголосити про своє рішення, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням. Проте глава держави обмежився обережною критикою».

За даними українських ЗМІ, в списку вірогідних наступників М.АЗАРОВА три прізвища – перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО, міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

Джерело «НГ», близьке до правлячої партії, відзначило, що цей перелік не влаштовує Президента, оскільки кожний із названих кандидатів у разі його призначення на пост глави уряду автоматично посилить становище тієї групи впливу в оточенні В.ЯНУКОВИЧА, до якої сам належить. «М.АЗАРОВ був призначений на цей пост саме тому, що він рівновіддалений від усіх олігархів. Зберегти баланс інтересів – для Президента найважливіше завдання», – сказав він.

За словами співбесідника, цій умові відповідає «другий ешелон» кандидатів на пост прем`єр-міністра – екс-спікер парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК, нинішній віце-прем`єр Сергій ТІГІПКО і колишній керівник «Нафтогазу» Олег ДУБИНА. Експерти відзначають, що кожний із цих кандидатів має свої достоїнства, але має й недоліки: А.ЯЦЕНЮК тяжіє до націоналістичного табору, С.ТІГІПКО асоціюється з непопулярними соціальними реформами, О.ДУБИНА формально вважався членом команди Тимошенко, але, з іншого боку, українську владу насторожує його занадто явне рівняння на Москву.

Газова сфера в Україні традиційно вважається політичною, зазначив «НГ» експерт з енергетичних питань Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ. За допомогою газового питання в Києві майже завжди намагалися регулювати внутрішню політику: знімати з постів одних чиновників, просувати кадровими сходами інших, а також будувати на газі не лише великий бізнес, а й велику політику. Експерти припускають, що «сьогодні за допомогою такого ресурсу як Генеральна прокуратура конкуруючі групи впливу відсікають будь-яких чужих для себе кандидатів на пост прем`єр-міністра».

Примітно, що О.ДУБИНА, як стверджували його співробітники ще в 2009 році, виступав проти підписання довгострокових газових угод у редакції, на якій наполягала Юлія ТИМОШЕНКО. Проте зараз проти О.ДУБИНИ, як і проти Ю.ТИМОШЕНКО, порушено кримінальну справу за фактом завдання державі шкоди підписанням невигідних українсько-російських контрактів. Експерт Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ вважає, що причина криється в спробі української сторони втягнути в цю схему ім`я В.ПУТІНА. Він вважає: «Можливо, це особистий подарунок Д.МЕДВЕДЄВУ. Як люб`язність у відповідь українська сторона, напевно, розраховує на вирішення складних питань, зокрема й газових».

Але це може відбутися літом. А зараз, як припускають експерти, великі фінансово-промислові групи України можуть скористатися нагодою, щоб виключити екс-керівника «Нафтогазу» зі списку кандидатів на прем`єрське крісло. І тим самим звузити можливості для маневру самому Президентові.