ПР діагностувала в опозиції "аномальну короткозорість" і обізвала шарлатанами

Партія регіонів категорично не сприймає "істеричні заклики окремих політичних сил" щодо нібито необхідності денонсації підписаних між Україною та Росією газових домовленостей, вважає цей “штучно спланований протест” черговою провокацією, проявами “цинічного політиканства та популізму”.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві Партії регіонів.

"Ми розглядаємо Харківські угоди як беззаперечну перемогу української дипломатії, перший за останні п’ять років реальний та переконливий успіх державної влади на тернистому шляху відстоювання національних інтересів.

Це було життєво необхідне рішення, яке дозволяло уникнути катастрофічних наслідків авантюрних дій ТИМОШЕНКО, звільнити державу від газового зашморгу, на який перетворилася нав’язана країні вкрай невигідна та дискримінаційна формула ціноутворення", - йдеться у заяві.

Партія регіонів наполягає, що завдяки харківським Домовленостям Україна змогла добитися "суттєвої знижки ціни на російський газ, врятувала від неминучого знищення базові галузі вітчизняної промисловості, вберегла від банкрутства підприємства житлово-комунального господарства і теплокомуненерго".

У заяві наголошується, що "підписання угоди обернулося значними перевагами не тільки для бюджету країни, але й для кожної української родини", зокрема, дозволило забезпечити економію при оплаті за опалення житлової площі від 100 до 200 гривень щомісячно. "Завдяки зниженню ціни на газ відпала необхідність різкого підвищення тарифів, що дало змогу зберегти у кишенях українців понад 2 мільярди доларів у 2010 році", - йдеться у заяві.

"Треба бути дуже недалекоглядним політиком, щоб не помічати цих фактів, ігнорувати економічні здобутки, отримані Україною протягом цього року внаслідок підписання Харківської угоди. Треба дуже постаратися, щоб побачити у підйомі вітчизняної економіки, обігрітих газом оселях співвітчизників "здачу національних інтересів". Опозиційні сили демонструють сьогодні саме таку аномальну короткозорість, осліплені власною безпорадністю та хворобливою жагою до політичного самоствердження", - заявляє Партія регіонів.

На думку цієї партії, опозиція заради своїх вузькопартійних інтересів намагається використати будь-який, навіть надуманий привід, свідомо йде на загострення політичної ситуації, готова підірвати міжнародний авторитет країни, втягнути її у вир небезпечної конфронтації та протистояння.

"Дуже дивною виявляється присутність у цій різнокольоровій компанії тієї політичної сили, чия лідерка саме й підписала той сумнозвісний контракт, прирекла країну на банкрутство. Впевнені, що ніякими балаганними шоу їм не вдасться відволікти увагу суспільства та правосуддя від об’єктивного розслідування її шахрайських вчинків. Ми не дозволимо шарлатанам реалізовувати свої зухвалі політичні сценарії, маніпулювати свідомістю громадян, використовувати високі ідеали національної гідності та патріотизму в якості розмінної монети у своїх брудних ігрищах", - заявляє Партія регіонів.