Тимошенко хоче побачити Януковича в прокуратурі

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з часом буде притягнуто до кримінальної відповідальності за підписання Харківських угод.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила на своїй сторінці у Twitter.

"Рік тому ЯНУКОВИЧ здав Крим. Дуже хотілося б сьогодні побачити його в прокуратурі з цього приводу. Я переконана, що скоро так і буде", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, Ю.ТИМОШЕНКО закликала всі українські патріотичні сили об`єднати зусилля задля денонсування Харківських угод, ратифікованих 27 квітня 2010 року.

Партія регіонів у свою чергу назвали такі вимоги "безпідставними та провокаційними".

"Ми розглядаємо Харківські угоди як беззаперечну перемогу української дипломатії, перший за останні п’ять років реальний та переконливий успіх державної влади на тернистому шляху відстоювання національних інтересів. Це було життєво необхідне рішення, яке дозволяло уникнути катастрофічних наслідків авантюрних дій ТИМОШЕНКО, звільнити державу від газового зашморгу, на який перетворилася нав’язана країні вкрай невигідна та дискримінаційна формула ціноутворення", - йшлося у заяві Партії регіонів.