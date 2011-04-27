Тимошенко пояснила, чому з Януковичем і Фірташем судиться у США

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО називає своє звернення до американського суду щодо «РосУкрЕнерго» особистим подарунком Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ та співвласникові цієї компанії Дмитру ФІРТАШУ.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

"Мій подарунок ЯНУКОВИЧУ-ФІРТАШУ до роковин харківських угод - позов до американського суду щодо корупції «РосУкрЕнерго». Починаємо міжнародне слідство", - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" пояснила своє звернення до іноземного суду неможливістю захистити інтереси України в національних судах. "Наші суди здатні лише обслуговувати владу. Будемо захищати інтереси України в міжнародних судах. ФІРТАШ поверне 12,1 млрд. кубів газу державі", - переконана Ю.ТИММОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка позов до швейцарської компанії RosUkrEnergo та її співвласника Д.ФІРТАША за звинуваченням у шахрайстві, порушенні прав людини і вимаганні.

У позові Ю.ТИМОШЕНКО фігурують сто відповідачів, серед яких як приватні особи, так і компанії.

Згідно з документами, які надійшли до окружного суду Манхеттена, обвинувачені "підірвали верховенство закону в Україні» і «ошукали громадян країни», вплинувши на рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Згідно з матеріалами позову, сторона, що обвинувачує, бачить в рішенні Стокгольмського суду "спосіб отримання величезних сум готівки".

Довідка УНІАН. В червні 2010 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за спором між RosUkrEnergo, співвласником якої є також російський "Газпром", і "Нафтогазом", зобов`язавши українську компанію повернути швейцарському трейдеру вилучені в січні 2009 року 11 млрд. кубометрів газу і передати як неустойку ще 1,1 млрд. кубометрів. Наприкінці квітня стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" повернув RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометрів газу, які український холдинг зобов`язаний був віддати за рішенням Стокгольмського арбітражу.