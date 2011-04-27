Експерт: Лукашенко дав старт дипломатичній війні з Україною

Заява Президента Республіки Білорусь Олександра ЛУКАШЕНКА щодо відносин із Києвом може коштувати Україні припинення аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди».

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій КОРОЛЬЧУК.

«Президент Білорусі дав старт дипломатичній війні між Україною та Білоруссю. В енергетичних питаннях образливі слова лідера білорусів про «вошивість» можуть коштувати Україні припинення аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди», – сказав він.

При цьому Ю.КОРОЛЬЧУК додав, що де-факто «проект століття» з транспортування венесуельської нафти через Україну до Білорусі вже припинив свою діяльність. Де-юре й Україна, й Білорусь поки що дотримують видимість роботи в цьому напрямку.

За його словами, підписати договір із Білоруссю Україну надихнув 2010 рік. Тоді в розпал чергової російсько-білоруської нафтової війни О.ЛУКАШЕНКО демонстрував Москві «м`язи» й демонстративно возив нафту з Венесуели на Мозирський НПЗ залізницею через Україну, хоча це було необгрунтовано дорого. Так, трохи менше ніж за рік було ввезено 1,3 млн. тонн нафти.

На 2011 рік «Укртранснафта» і «Білоруська нафтова компанія» підписали договір про постачання 4 млн. тонн нафти. Але нафтопровід «Одеса-Броди», що почав працювати 13 лютого в аверсному режимі, вже через півтора місяці в кінці березня припинив свою роботу. Фактично встигли тільки витіснити 600 тис. тонн технологічної нафти Urals. Через деякий час білоруси знайшли «причину» – тритижневий ремонт Мозирського НПЗ, на який і поставляється нафта.

«Але три тижні квітня пройшли, а постачання азербайджанської нафти (яка заміщає венесуельську) так і не поновилися. До того ж білоруси вирішили продовжити ремонт Мозирського НПЗ на два місяці - в травні й червні», – додав експерт.

В результаті, за підсумками першого кварталу 2011 року «Укртранснафта» скоротила транзит нафти на 6% - до 4,7 млн. тонн і за підсумками року ризикує повторити торішній антирекорд – падіння транзиту нафти на 30%, порівняно з 2009 роком.

За словами Ю.КОРОЛЬЧУКА, ці, на перший погляд, дивні рухи навколо «Одеса-Броди» почалися в той момент, коли відразу після підписання контракту з Україною Білорусь домовилися з Росією про відновлення безмитних поставок нафти. Потім же ситуацію посилила вимога Євросоюзу не приймати О.ЛУКАШЕНКА в квітні в Києві на днях пам`яті трагедії на Чорнобильській АЕС.

«За великим рахунком, якщо порівняти сухі цифри, то Україна отримала вдесятеро більше. Київ зібрав 550 млн. євро на «чорнобильські проекти», а за рік прокачування нафти для Білорусі могла отримати близько 40 млн. євро. Фактично, В.ЯНУКОВИЧ поміняв енергетичну дружбу з О.ЛУКАШЕНКОМ на аналогічну дружбу з ЄС», – зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, О.ЛУКАШЕНКО заявив, що керівництво України продемонструвало несамостійність своєї політики щодо Білорусі, відкликавши під тиском Єврокомісії своє запрошення, направлене білоруському лідеру на Київський саміт з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

"На жаль, вошивості вистачає і у нинішнього керівництва України. Питання треба задати ЯНУКОВИЧУ, чому білоруський Президент не присутній на їхніх заходах", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, Київ почав «танцювати під дудку» Брюсселя у відносинах з Білоруссю.