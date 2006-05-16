Президент призначив губернатора Донецької області
17:08, 16 травня 2006Політика
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Ця людина з числа колишніх заступників
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Володимира ЛОГВИНЕНКА головою Донецької обласної державної адміністрації.
Текст Указу розміщено на Офіційному Інтернет-сайті Президента України.
Довідка УНІАН. В.ЛОГВИНЕНКО обіймав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації у період, коли областю керував Анатолій БЛИЗНЮК (2002.11-2005.01).
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