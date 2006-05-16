Президент призначив губернатора Донецької області

Ця людина з числа колишніх заступників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Володимира ЛОГВИНЕНКА головою Донецької обласної державної адміністрації. Текст Указу розміщено на Офіційному Інтернет-сайті Президента України. Довідка УНІАН. В.ЛОГВИНЕНКО обіймав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації у період, коли областю керував Анатолій БЛИЗНЮК (2002.11-2005.01).

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