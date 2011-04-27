Прихильники Януковича зібралися на Банковій

14:50, 27 квітня 2011
Політика
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Молодь прийшла з гаслами

На вулиці Банковій біля будівлі Адміністрації Президента зібралися молоді люди, які тримають державні прапори та гасла на підтримку Президента України Віктора Януковича.

Учасники акції тримають транспаранти з написами: "Молодь – за Януковича", "Ми – єдині та непереможні", а також транспарант "Янукович, так тримати!". В акції беруть участь близько 200 осіб.

Нагадаємо, зранку "Молоді регіони" проводили мітинг під стінами Верховної Ради.

Представники партії "Молоді регіони" вирішили організувати свій мітинг, в рамках якого виступають за підтримку "Харківських угод", стверджуючи, що це було мудрим рішенням Президента Віктора Януковича, оскільки "з родичами (Росією) завжди легше домовитися про ціну на газ".

 

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