Прихильники Януковича зібралися на Банковій

На вулиці Банковій біля будівлі Адміністрації Президента зібралися молоді люди, які тримають державні прапори та гасла на підтримку Президента України Віктора Януковича.

Учасники акції тримають транспаранти з написами: "Молодь – за Януковича", "Ми – єдині та непереможні", а також транспарант "Янукович, так тримати!". В акції беруть участь близько 200 осіб.

Нагадаємо, зранку "Молоді регіони" проводили мітинг під стінами Верховної Ради.

Представники партії "Молоді регіони" вирішили організувати свій мітинг, в рамках якого виступають за підтримку "Харківських угод", стверджуючи, що це було мудрим рішенням Президента Віктора Януковича, оскільки "з родичами (Росією) завжди легше домовитися про ціну на газ".