Єврокомісія підтвердила: Баррозу не хотів бачити Лукашенка у Києві

Єврокомісія підтверджує, що її Президент Жозе Мануель БАРРОЗУ не хотів бачити Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА у Києві на саміті з питань ядерної безпеки.

Про це пише сьогодні Інтернет-видання «EUobserver» з посиланням на джерело в Єврокомісії.

«Єврокомісія підтвердила, що Ж.БАРРОЗУ домігся того, щоб О.ЛУКАШЕНКА не було на заходах у Києві, хоча і відмовилася коментувати вчорашні образи (з боку А.ЛУКАШЕНКО – УНІАН)», - відзначає видання.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня О.ЛУКАШЕНКО заявив, що керівництво України продемонструвало несамостійність своєї політики щодо Білорусі, відкликавши під тиском Єврокомісії своє запрошення, направлене білоруському лідеру, на Київський саміт з питань безпечного та інноваційного використання ядерної енергії.

"На жаль, вошивості вистачає і у нинішнього керівництва України. Питання потрібно поставити ЯНУКОВИЧУ, чому білоруський Президент не присутній на їх заходах", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, Київ почав «танцювати під дудку» Брюсселя у відносинах з Білоруссю.