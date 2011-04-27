Справи Діденка, Макаренка і Шепітька направили до Генпрокуратури

Три "газові" справи екс-чиновників Діденка, Макаренка і Шепітька направлено на перевірку до ГПУ.

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання адвокатів і направив до Генпрокуратури справи за обвинуваченням заступника голови "Нафтогазу" Ігоря Діденка, екс-заступника начальника Енергетичної регіональної митниці Тараса Шепітька та екс-голови Державної митної служби Анатолія Макаренка, повідомляє "24 канал". Мотивація захисту така: у кримінальних справах колишніх чиновників та екс-прем`єра Юлії Тимошенко розслідуються однакові події та обставини.

“Дії Діденка кваліфіковані неправильно, неправильно вони були кваліфіковані саме слідчими СБУ, котрі потім, розглядаючи ті ж самі обставини, а саме підписання договорів під час перемовин у Москві, трактували саме ці події зовсім по-іншому, і ця трактовка, інша трактовка, вони була в основі обвинувачення проти Тимошенко. От чому ми, свого часу, прохали слідство, щоб воно допитало Тимошенко і з`ясувало всі обставини справи Діденка”, - сказав адвокат Діденка Ігор Степанов.

“З усіх обвинувачених, які знаходяться під вартою, термін утримання під вартою сплив у Макаренка. Тобто, він не може зараз утримуватися під вартою. Якщо суд повернув справу на стадію досудового слідства фактично по термінах утримання, то Макаренко мали випустити сьогодні. Я не виключаю, що цю справу об`єднають зі справою Тимошенко”, - каже адвокат Макаренка Юрій Сухов.

Протягом наступного тижня Генпрокуратура має перевірити обвинувачувальні висновки на їхню відповідність закону, - зауважили адвокати. Нагадаємо, на початку червня минулого року СБУ порушила три кримінальні справи проти Діденка, Макаренка та Шепітька за фактом нанесення збитків Україні у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу, щодо незаконного розмитнення 11 млрд. кубометрів газу.