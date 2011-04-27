Кирил: катастрофа на ЧАЕС була покаранням за державну безбожність

Патріарх Московський і вся Русь КИРИЛ вважає, що катастрофа на Чорнобильській АЕС була покаранням за "державну безбожність".

Як передає РІА «Новости», про це він заявив сьогодні після літургії у Києво-Печерській Лаврі.

"Гріх штовхає людей на скоєння помилок. Страшна помилка була причиною чорнобильської катастрофи. Адже Господь Бог міг і зупинити руку оператора, який, управляючи реактором, скоїв страшну помилку. Господь попустив, і багато людей своєю смертю внесли свій внесок у спокутування гріхів багатьох", - сказав московський патріарх.

Він відзначив, що саме з аварії на ЧАЕС розпочалося "критичне осмислення нашої дійсності, яка всім здавалася такою гладкою, спокійною, безконфліктною". "У чорнобильській катастрофі, поза сумнівом, присутній перст Божий, бо ліквідація цієї катастрофи стала великим етичним подвигом для тисяч людей", - наголосив патріарх.

Як повідомлялося, аварія на Чорнобильській станції сталася 26 квітня 1986 року через вибух на четвертому енергоблоці.

Загальна площа радіаційного забруднення України становила 50 тис. квадратних кілометрів у 12 областях. Більш як сто тисяч осіб були евакуйовані.

Також від радіоактивного забруднення постраждали 19 російських регіонів на території майже 60 тис. квадратних кілометрів з населенням 2,6 млн. осіб, 46,5 тис. квадратних кілометрів території Білорусі (23% загальної площі).

Згідно з первинною версією Консультативного комітету з питань ядерної безпеки при МАГАТЕ (INSAG), аварія на станції сталася через неправильні дії персоналу станції. Згодом доповідь комісії дещо модифікували, включивши до числа причин недосконалість типу реактора, що використався на АЕС.