ГПУ звинувачує Тимошенко у зриві слідчих дій

Генеральна прокуратура України звинувачує лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО у зриві слідчих дій і сьогодні знову викликає її до слідчого управління.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, учора, 27 квітня 2011 року, на 11 годину до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України для участі у проведенні слідчих дій у кримінальній справі була запрошена Ю.ТИМОШЕНКО.

«Незважаючи на отримання повістки, до слідчого ТИМОШЕНКО Ю.В. з`явилась лише після 17 години. Повідомляти причини своєї неявки відмовилась.

У подальшому, незважаючи на проведення слідчих дій та не дочекавшись їх завершення, захисник ТИМОШЕНКО Ю.В. залишив приміщення Головного управління з розслідування особливо важливих справ, тим самим зірвавши слідчі дії», - сказано у повідомленні.

У зв`язку з цим, Ю.ТИМОШЕНКО викликана до Генеральної прокуратури України на 10 годину 28.04.2011.

«Одночасно Генеральна прокуратура України уповноважена заявити про обов`язковість виконання законних вимог слідчого та явки за його викликом», - наголосили у відомстві.