Янукович зробив Литвина орденоносцем
09:54, 28 квітня 2011Політика
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До дня народження
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як йдеться в документі, В.ЛИТВИНА удостоєно нагороди за “за видатні особисті заслуги в галузі державного будівництва, багаторічну плідну законотворчу та громадсько-політичну діяльність”.
Як повідомлялося, сьогодні, 28 квітня, В.ЛИТВИН святкує день народження, йому виповнилося 55 років.
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