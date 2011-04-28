Янукович зробив Литвина орденоносцем

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ нагородив голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як йдеться в документі, В.ЛИТВИНА удостоєно нагороди за “за видатні особисті заслуги в галузі державного будівництва, багаторічну плідну законотворчу та громадсько-політичну діяльність”.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 квітня, В.ЛИТВИН святкує день народження, йому виповнилося 55 років.