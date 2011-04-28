Тимошенко: я наказала Нафтогазу не згадувати Росію в Стокгольмі

Екс-прем`єр-міністр Юлія Тимошенко в ексклюзивному інтерв`ю Фокусу уперше визнала що саме вона розпорядилася прибрати з методики захисту адвокатів Нафтогазу в Стокгольмському арбітражі згадки про роль Росії на українському газовому ринку

Тимошенко підтвердила домовленості з Путіним відповідно до яких ситуація в Стокгольмі була представлена як прямий конфлікт Нафтогазу з РосУкрЕнерго, без згадки про Росію.

"Документ, який Нафтогаз при нашому уряді передавав до Стокгольмського суду, спочатку містив політичні тези що стосуються Росії. Але в той же час РУЕ без дозволу Газпрому не могло подати позов в Стокгольмський арбітраж, адже на 50% засновником РосУкрЕнерго був "Газпром". Під час переговорів з Путіним я домовилася про те, що Нафтогаз прибере із стокгольмських документів політичні заяви про вплив Росії на РосУкрЕнерго, а натомість Газпром відкличе у РУЕ доручення на право звернення у Стокгольмський арбітраж. Газпром ці доручення відкликав, а ми прибрали політику з документів", - пояснила екс-прем`єр.

За словами Тимошенко, в 2010 році Газпром вийшов із статутного капіталу, і РосУкрЕнерго "відновило склоку проти України". А в липні 2010 року країну "Просто зрадили". "За дорученням Януковича було укладено світову угоду між "Нафтогазом" і "РосУкрЕнерго". По суті, там не було суперечки. Від імені держави свідомо програли цей процес, хоча повинні і зобов`язані були його виграти", - додала екс-прем`єр.

Нагадаємо, в червні Стокгольмський арбітражний суд задовольнив позов РосУкрЕнерго до Нафтогазу. Суд ухвалив повернути 11 млрд. куб. м газу компанії РУЕ, а також повернути додаткові 1,1 млрд. куб. м газу в якості компенсації за порушення умов контракту.