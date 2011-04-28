Ющенко проситиме Януковича допомогти з проведенням конгресу бджолярів

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір просити нинішнього главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА про допомогу в організації проведення в Україні Всесвітнього конгресу бджолярів "Апімондія-2013".

Про це повідомляє сьогодні газета "Україна молода" (№ 71 від 28 квітня 2011 року).

"Найближчим часом я звернуся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо видання указу про проведення Апімондії-2013, Всесвітнього конгресу бджолярів, який прийматиме Україна. Там я визначений як керівник Конгресу", - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, до жовтня 2011 року буде розроблено та затверджено план з підготовки бджолярського форуму. "Уже з 2012 року ми матимемо план (до жовтня його підготуємо) із підготовки до Апімондії-2013. І Митченки я вже включив у той план. Буде багато зроблено: починаючи від доріг, закінчуючи створенням музею. Адже дуже важливо, щоб там, де була колись пасічницька ферма Прокоповича, створити музей. Ми маємо закріпити пам’ять про його винахід як світовий, як винахід, котрий приніс революцію пасічництва", - додав колишній Президент.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що проблем із наповненням експозицій майбутнього музею не буде. "У Києві є гарний Музей бджільництва, який міг би поділитися експонатами. Я із власного музею багато що міг би передати: у мене є експонати, яким по 100-200 років — це унікальні речі. Думаю, що довкола цієї справи ми могли організувати чималий гурт небайдужих людей".

Газета "Україна молода" також у своєї публікації розповідає про нинішній стан території, на якій свого часу знаходилася перша в Європі пасічницька школа, заснована винахідником рамкового вулика Петром Прокоповичем.

"Село Митченки, що на Чернігівщині, нічим особливим, здавалося б, від інших українських сіл не відрізняється: ті ж незаасфальтовані, неосвітлені вулиці, бабусі обабіч дороги на лавках, всюди — занепад", - пише видання.

За інформацією газети, приміщення пасічницької школи до наших днів не збереглося. "І найприкріше, що місце, на якому вона стояла, перетворили на смітник. Але в Митченках живуть ентузіасти, які ще пам’ятають, як виглядало те приміщення. Небайдужі митченківці мріють, що колись на місці історичного закладу наведуть лад", - пише "Україна молода".