За кого проголосували би українці, якби ВР обирали цієї неділі (опитування)

Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології «КМІС», Центром «Соціальний моніторинг» та Соціологічною групою «Рейтинг» в період з 31 березня по 11 квітня 2011 року провели масштабне загальнонаціональне соціологічне дослідження з найбільш актуальних соціальних, економічних та політичних проблем.

В цілому, по всій території України силами чотирьох дослідницьких центрів було проведено 26000 інтерв’ю (в 24-х областях, АР Крим та м.Київ) методом face to face за місцем проживання респондента, за вибіркою, яка є репрезентативною для всієї країни та кожної області зокрема (в т.ч. АР Крим та м.Київ), за такими показниками як вік (особи старші 18 років), стать, тип поселення (місто/село) та показником адміністративно-територіального поділу (область). Статистична похибка вибірки склала +/– 0,9%

Рівень електоральної підтримки політичних партій до Верховної Ради України

Якби вибори до Верховної Ради України відбулись найближчим часом, доля респондентів, яка висловила намір чи схильна прийняти в них участь склала – 78,4%.

Якби вибори до Верховної Ради України відбулись найближчої неділі, особисто Ви, прийняли б в них участь? Із 100% опитаних Точно НІ відповіли 11,3, скоріше ТАК – 8,2%, точно Так 34,4%, відмовилися відповідати, або відповіли не знаю – 9,7%

За умови, якби вибори до Верховної Ради України відбулись найближчим часом рейтинги основних політичних сил в Україні розташувались би наступним чином: за Партію Регіонів проголосувало б – 17,8%, Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» набрала б – 12,7%, за Партію «Фронт Змін» віддали би голоси – 7,4%, Партія «Сильна Україна» – 4,7%, Партія «УДАР» отримала б – 3,9%, Комуністична партія України набрала б – 3,3%, Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 3,3% підтримки населення. Всі інші політичні сили набирають менше 3%. Не підтримали б жодну із партій 14,8%.

На питання, якщо б вибори до Верховної Ради України відбулись найближчої недiлi, за яку політичну силу Ви б проголосували? Із 100% опитаних за Партiю Регiонiв проголосували б - 17,3%, за Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» проголосували б - 12,7%, за Партію «Фронт змiн» проголосували б - 7,4%, за Партiю «Сильна Україна» - 4,7%, Партiя «Удар» отримала б - 3,9% Комунiстична партія України отримала б – 3,3%. У свою чергу, Всеукраїнське об`єднання «Свобода» набрало б - 3,3%, Народна партія України набрала б - 0,8%, Блок «Наша Україна» - 0,6%.

За Iншу партію або блок проголосувало б - 3,0% опитаних. Не підтримав би жодну із партій - 14,8%, не приймав би участі у виборах - 13,1%. Відмовились відповідати або відповіли не знаю - 14,6% опитаних.

Із 74,8% опитаних які висловили намір прийняти учать у виборах, за Партію регіонів віддали б свої голоси – 26,3%, за Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 18,8% опитаних, Партію «Фронт змiн» підтримало б на виборах - 10,8%, Партiя «Сильна Україна» - 6,5%, Партiя «Удар» - 5,3%, Комунiстична партія України – 4,9%, Всеукраїнське об`єднання «Свобода» отримало б - 4,8%, Народна партія України 1,1%, Блок «Наша Україна» - 0,9%.

За Iншу партію або блок проголосувало б - 4,2%, не підтримали б жодну із партій 16,3% опитаних.