Бойко і Міллер домовилися... про наступний раунд газових переговорів

Сьогодні в Москві міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР обговорили питання стратегічного партнерства і взаємовигідних двосторонніх відносин у газовій сфері.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

У повідомленні наголошується, що переговори були проведені на виконання доручень президентів України і Російської Федерації

Сторони домовилися про наступний раунд переговорів, який пройде в середині травня 2011 року після проведення додаткових консультацій на рівні робочих груп.

Нагадаємо, домовленості про створення групи, покликаної ліквідувати несправедливі щодо України умови ціноутворення на газ, закладені в угоду між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» у 2009 році, були досягнуті під час переговорів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА в Києві 26 квітня.

Як повідомлялося, українська сторона не раз заявляла про необхідність перегляду формули ціноутворення на російський газ. Зокрема, за словами прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, справедлива ціна на газ для України становить 200 дол. за тисячу кубометрів. «Газпром» відповідав на це, що не бачить підстав для перегляду формули ціноутворення.