Адвокат про справу Пукача: такої кількості порушень не бачила ніколи

Печерський районний суд Києва до 26 травня оголосив перерву у попередньому судовому розгляді кримінальної справи за обвинуваченням колишнього генерала МВС України Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе через те, що обвинувачений не встиг ознайомитися з усіма матеріалами справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після судового засідання повідомила адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, перерву оголошено за клопотанням обвинуваченого О.ПУКАЧА, якого сьогодні не доставили до зали судового засідання.

Коментуючи хід розслідування справи О.ПУКАЧА, В.ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що з самого початку досудового слідства слідчі Генеральної прокуратури допустили чимало порушень Кримінально-процесуального кодексу.

«Головне слідче управління Генпрокуратури надзвичайно вільно, я би навіть сказала брутально, поводилося з положеннями Кримінально-процесуального кодексу», - зауважила адвокат, додавши при цьому, що «такої кількості порушень в досудовому слідстві не бачила ніколи».

При цьому В.ТЕЛИЧЕНКО звернула увагу лише на одне із порушень, коли слідчі всупереч чинним нормам законодавства не надали можливості потерпілій стороні ознайомитися з матеріалами справи, а й також не надали можливості обвинуваченому закінчити ознайомлення з матеріалами справи у повному обсязі.

В.ТЕЛИЧЕНКО висловила переконання, що частину помилок слідства можна виправити, не повертаючи справу на додаткове розслідування, водночас іншу частину порушень, за її словами, «без направлення на додаткове слідство виправити не можливо».

При цьому, за словами адвоката, якщо справу не повернути на додаткове розслідування, існуючі в ній помилки «категорично унеможливлюють розгляд справи в судовому засіданні».

«Отже, видно сьогодні, що процес буде надзвичайно довгим… Справа не готова до розгляду у судовому засіданні», - вважає В.ТЕЛИЧЕНКО.

Разом з тим вона зазначила, що сьогоднішнє судове рішення про перенесення попереднього слухання справи надає можливість О.ПУКАЧУ ще місяць ознайомлюватися з матеріалами справи, перебуваючи під вартою без судового рішення про продовження терміну його тримання. Як зазначила адвокат, таким чином «ми підходимо до граничного порогу тримання обвинуваченого під вартою». «У зв’язку з цим складається таке враження, що держава навмисно дає можливість ПУКАЧУ звертатися до Європейського суду з прав людини через те, що його незаконно тримають під вартою», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

У свою чергу, адвокат матері вбитого журналіста Лесі ГОНГАДЗЕ Андрій ФЕДУР зауважив, що під час сьогодні суд лише розглядав клопотання О.ПУКАЧА.

Також А.ФЕДУР висловив здивування у зв’язку з тим, що сьогоднішнє засідання суду відбувалося в закритому режимі. «Я цього не можу зрозуміти ні з точки зору права, ні з точки зору здорового глузду, адже жодних підстав для засідання у закритому режимі я не бачу. Жодних секретних матеріалів не розглядалося», - сказав адвокат, зауваживши, що в матеріалах справи є лише декілька томів, в яких міститься секретна інформація.

Водночас він повідомив, що до справи ще не допустили адвоката покійного міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка. А.ФЕДУР висловив сумнів, що за цей місяць адвокату нададуть відповідні допуски для того, щоб він мав можливість працювати з документами під грифом секретності.

При цьому А.ФЕДУР припустив, що, «мабуть, ми чогось чекаємо, а чого - я навіть не знаю».

Наступне судове засідання у справі О.ПУКАЧА розпочнеться 26 травня о 14.30.