Янукович привезе з Азербайджану мільйон доларів

Азербайджан виділив 1 млн. дол. на проект «Укриття».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив на спільній прес-конференції з Президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

В.ЯНУКОВИЧ подякував І.АЛІЄВУ за рішення виділити гроші на будівництво нового саркофага над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

«Це яскравий приклад того, що нерозривний зв`язок наших народів виявляється й у горі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про «Укриття», Президент України підкреслив, що реалізація цього проекту дозволить до 2015 року «по-справжньому ліквідувати наслідки катастрофи».

Довідка УНІАН. 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт зі спорудження НБК за контрактом становитиме 505 млн. дол., термін будівництва об`єкту – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки було розроблено консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядника – консорціуму «КСК» у 2003 році. Проект отримав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України у липні 2004 року.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.

На сьогодні вартість цього проекту становить понад 1 млрд. євро, українська влада заявляє про необхідність на початковому етапі зібрати 740 млн. євро.

19 квітня 2011 року в Києві відбулася Донорська конференція зі збору коштів на будівництво об`єкту «Укриття» на ЧАЕС. Країни - учасниці конференції зобов`язалися надати Україні 550 млн. євро на чорнобильські проекти.