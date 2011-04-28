Азаров обіцяє запитати в ГПУ і СБУ про депутата Іванющенка

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ не знає, яке відношення до «Хлібінвестбуду» має народний депутат України Юрій ІВАНЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Відверто кажучи, не знаю і не цікавився. Зараз ви поставили питання, і я поцікавлюся, яке він має до нього відношення. Але, напевно, можу припускати, що ніякого. Швидше за все, ніякого. Але поцікавлюся», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем'єр-міністр погодився з реплікою журналіста про те, що «поцікавитися необхідно» у Генеральній прокуратурі України і Службі безпеки України. Прем'єр запевнив, що направить до цих органів необхідні запити.

Як писали ЗМІ, у липні минулого року набув чинності Закон «Про здійснення державних закупівель», згідно з яким державні компанії зобов'язані проводити всі свої господарські операції через процедуру тендеру. А «Хлібінвестбуд», який фактично є приватною структурою, нібито просто допомагає уряду уникнути тривалих процедур. Тим часом представники опозиції упевнені, що за аграрним посередником стоять структури, наближені до високопоставлених урядовців, і дана схема - ще одне джерело отримання надприбутків.

Водночас, сьогодні, 28 квітня, на прес-конференції в УНІАН адвокат Ю.ІВАНЮЩЕНКА, керуючий партнер юридичної фірми ILF, заслужений юрист України Тетяна ГАВРИШ заявила, що проти народного депутата України Ю.ІВАНЮЩЕНКА, який ніколи не скоював злочинів, розгорнена інформаційна війна.