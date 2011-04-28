Адвокат Тимошенко відкидає звинувачення в затягуванні справи

Адвокат екс-премєр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Богдан ФЕРЕНЦ заявляє про безпідставність звинувачень Генпрокуратури про неправомірні дії Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту щодо начебто навмисного затягування розгляду кримінальної справи.

В інтерв`ю УНІАН Б.ФЕРЕНЦ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО не пропустила жодного запрошення до Генеральної прокуратури, жодної слідчої дії.

Б.ФЕРЕНЦ пояснив, що сьогодні не з’явився до ГПУ разом з Ю.ТИМОШЕНКО через те, що брав участь у розгляді іншої справи у Печерському районному суді Києва, про що усно та письмово попередив слідчого.

Водночас, за словами Б.ФЕРЕНЦА, слідчий Генпрокуратури досі не відповів на його клопотання та особисте клопотання Ю.ТИМОШЕНКО щодо надання матеріалів, які стали підставою для обрання запобіжного заходу та порушення самої кримінальної справи.

Б.ФЕРЕНЦ зазначив, що такі дії ГПУ є порушення норм процесуального законодавства.

Адвокат також повідомив, що вчора, 27 квітня, Ю.ТИМОШЕНКО в повному обсязі дала пояснення щодо обставин і нікчемності підстав для порушення кримінальної справи.

«Приблизно о 19.30 - 19.40 слідчий, незважаючи на неодноразове нагадування про відсутність вмотивованої відповіді прокуратури про підстави порушення кримінальної справи, хотів пред’явити обвинувачення. Ми поставили вимогу щодо ознайомлення з цими матеріалами, без яких пред’явлення обвинувачення є передчасним», - підкреслив Б.ФЕРЕНЦ.

Захисник також пояснив, що вчора залишив службовий кабінет слідчого через термінову необхідність від’їхати до аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 квітня, зранку Генеральна прокуратура України звинуватила Ю.ТИМОШЕНКО у зриві слідчих дій і знову викликала її до слідчого управління. Пізніше прес-секретар лідера партії Марина СОРОКА підтвердила, що лідер партії "Батьківщина" сьогодні зранку відвідала Генеральну прокуратуру. "Сьогодні рівно о 10-й годині ранку Юлія ТИМОШЕНКО відвідала Генеральну прокуратуру, передала слідчому скаргу про незаконність порушення кримінальної справи з вимогою її закрити", - сказала М.СОРОКА. За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО також звернулася до слідчого з клопотанням надати її дозвіл на здійснення поїздки до Сумської області 5-6 травня для зустрічі з мешканцями області.

Пізніше ГПУ звинуватила Ю.ТИМОШЕНКО у навмисному затягуванні слідства та викликала її знову разом із захисником 29 квітня на 15.00 для пред`явлення обвинувачення.

У ГПУ підтвердили, що Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні відвідувала слідчого о 10-й ранку. "Незважаючи на те, що вчора Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник зірвали проведення слідчих дій, сьогодні вона з`явилась без захисника та повідомила, що брати участь в слідчих діях без нього не буде. На намагання слідчого роз`яснити їй вимоги кримінально-процесуального законодавства, що регулює порядок проведення слідчих дій за участю захисника, остання без дозволу слідчого покинула Генеральну прокуратуру", - йдеться у повідомленні.

Генеральна прокуратура також нагадує Ю.ТИМОШЕНКО, що стосовно неї обрано запобіжний захід – підписку про невиїзд. "У разі, якщо обраний запобіжний захід не забезпечує виконання процесуальних рішень, він може бути змінений, згідно з вимогами закону, на більш суворий", - наголосили в Генпрокуратурі.