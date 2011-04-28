Експерти: в Україні може статися соціальний вибух

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ припускає, що в Україні може статися неконтрольований соціальний вибух із радикальними для влади наслідками.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку експерт висловив під час круглого столу на тему: «День гніву як явище, що сколихнуло світ: передумови, сценарії, наслідки».

«У випадку наростання протестних настроїв в суспільстві стане можливою така собі «коліївщина», – сказав І.ЖДАНОВ.

За словами експерта, потенціал протестних настроїв у суспільстві зростає, і на сьогодні він визначається, перш за все, соціально-економічними негараздами.

«Однак при продовженні дій нинішньої влади, я впевнений, що він все більше пов’язуватиметься з політичними вимогами до владної еліти, а може теоретично закінчитись і неконтрольованим соціальним вибухом», – підсумував І.ЖДАНОВ.

У свою чергу, керівник соціально-інжинирінгового агентства «Гайдай.Ком» Сергій ГАЙДАЙ висловив думку, що найбільшим злочином влади є відсутність справедливості в країні.

«Більшість інтелектуалів хворіє такою хворобою: мовляв, влада не погана, в неї просто не виходить. Я ж стверджую, що з точки зору їхньої ідеології все у них прекрасно виходить», – наголосив експерт.

Вузька група людей отримує все, решта – в міру їхньої щедрості: такою, на думку С.ГАЙДАЯ, є ідеологія влади.

Водночас, консультант корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика», експерт у сфері комунікацій, управління та стратегування Сергій ДАЦЮК переконаний, що концепція реформ в Україні провалилась.

«Не тому що реформи в Україні стали неможливими по предмету. Ні. Вони стали неможливими фізично. Країна в ситуації таких шалених боргів та руйнування, що вже не підлягає реформам, вона потребує відбудови», – зазначив він.

Водночас, за словами експерта, «ніхто з політиків не порушує запитання, яким чином повертатимуться шалені борги, які ми ще не припинили брати», при цьому ні влада, ні опозиція не запропонували нової концепції змін.