Експерти: в Україні може статися соціальний вибух

17:18, 28 квітня 2011
Політика
5022 0

Круглий стіл "День гніву як явище"

Президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ припускає, що в Україні може статися неконтрольований соціальний вибух із радикальними для влади наслідками.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку експерт висловив під час круглого столу на тему: «День гніву як явище, що сколихнуло світ: передумови, сценарії, наслідки».

«У випадку наростання протестних настроїв в суспільстві стане можливою така собі «коліївщина», – сказав І.ЖДАНОВ.

За словами експерта, потенціал протестних настроїв у суспільстві зростає, і на сьогодні він визначається, перш за все, соціально-економічними негараздами.

«Однак при продовженні дій нинішньої влади, я впевнений, що він все більше пов’язуватиметься з політичними вимогами до владної еліти, а може теоретично закінчитись і неконтрольованим соціальним вибухом», – підсумував І.ЖДАНОВ.

У свою чергу, керівник соціально-інжинирінгового агентства «Гайдай.Ком» Сергій ГАЙДАЙ висловив думку, що найбільшим злочином влади є відсутність справедливості в країні.

«Більшість інтелектуалів хворіє такою хворобою: мовляв, влада не погана, в неї просто не виходить. Я ж стверджую, що з точки зору їхньої ідеології все у них прекрасно виходить», – наголосив експерт.

Вузька група людей отримує все, решта – в міру їхньої щедрості: такою, на думку С.ГАЙДАЯ, є ідеологія влади.

Водночас, консультант корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика», експерт у сфері комунікацій, управління та стратегування Сергій ДАЦЮК переконаний, що концепція реформ в Україні провалилась.

«Не тому що реформи в Україні стали неможливими по предмету. Ні. Вони стали неможливими фізично. Країна в ситуації таких шалених боргів та руйнування, що вже не підлягає реформам, вона потребує відбудови», – зазначив він.

Водночас, за словами експерта, «ніхто з політиків не порушує запитання, яким чином повертатимуться шалені борги, які ми ще не припинили брати», при цьому ні влада, ні опозиція не запропонували нової концепції змін.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter