Хмельницька профспілка долучиться до маршу протесту в Києві

Найбільша на Хмельниччині Профспілка захисту підприємництва долучиться до Весняного маршу протесту, який відбудеться 19 травня в Києві у рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед».

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті Всеукраїнської громадянської акції «Вперед», таке рішення прийнято на зборах профспілки, що відбулися сьогодні, 28 квітня.

У своїй резолюції профспілка вимагає від влади внести низку змін до Податкового кодексу України, зокрема, прийняти закон «Про спрощену систему оподаткування», розроблений Радою підприємців України. Також профспілка вимагає припинити «репресивні перевірки підприємців», що обрали особливий спосіб оподаткування, а також оголосити мораторій до кінця 2011 року на перевірки податковими органами підприємців, що працюють за спрощеною системою оподаткування.

Також профспілка висуває низку соціальних вимог, серед яких - розробити «єдиний справедливий Пенсійний кодекс України». Зокрема, активісти вимагають встановити мінімальний розмір пенсії за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб за наявності 15 років страхового стажу, крім інвалідів, страхові внески до Накопичувального Пенсійного фонду спрямовувати в розмірі 50% бази нарахування єдиного соціального внеску, а для платників спрощеної системи оподаткування - в розмірі 18% від бази єдиного соціального внеску.

Крім того, профспілка наполягає на добровільній сплаті пенсійного внеску підприємцями – інвалідами і пенсіонерами, що мають мінімальний страховий стаж.

Профспілка вважає, що вік виходу на пенсію слід залишити на попередньому рівні: жінкам – 55 років, чоловікам – 60 років.

Крім цього, профспілка вимагає встановити мораторій на підвищення невиправданих тарифів на житлово-комунальні послуги, а також скорочення вдвічі кількості державних службовців, в тому числі – народних депутатів України, посадовців Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів України, фондів соціального страхування та інших державних структур.

«У випадку невиконання наших вимог вимагаємо відставки Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, Президента України», - говориться в резолюції профспілки.

Профспілка захисту підприємництва м. Хмельницкий налічує понад 30 тис. членів. До неї входять підприємці, які працюють у сфері торгівлі, послуг, перевезень тощо.

Також на Зборах профспілки було прийнято рішення про проведення акції протесту в м. Хмельницькому у п’ятницю, 13 травня 2011року о 14.00 на майдані Незалежності.

«Ми всі вже опинились над прірвою знищення України і наших сімей – через голод, злидні, повальну корупцію, непосильний Податковий кодекс, пенсійну реформу, кредитні афери та астрономічні тарифи і ціни. Нам відступати нікуди і виїжджати вже нікуди. На нас покладена вся відповідальність і всі обов’язки по захисту наших робочих місць, наших родин і нашої України. Маємо рятувати Україну разом», - заявила голова ради профспілки Надія КНЕЦЬ, коментуючи рішення Профспілки захисту підприємництва м. Хмельницького долучитися до акції «Вперед».