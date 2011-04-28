FEMEN закликає росіянок створювати філії, оминаючи кон'юнктурників

У Росії з`явився жіночий рух RU_FEMEN, який провів першу акцію перед будівлею Єврокомісії в Москві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі руху RU_FEMEN.

«Перед будівлею Представництва Європейської комісії в Росії відбувся перший флешмоб російського жіночого руху FEMEN. Три напіводягнені активістки вийшли до будівлі Єврокомісії з матрацами, на яких був намальований портрет лівійського лідера, полковника КАДДАФІ. Своєю акцією активістки хотіли привернути увагу громадськості до нелюдяної військової операції країн Заходу проти суверенної Лівії. Гасла акції: «Make Love not War!», «Усыпите дух войны!» і «Матрац и грудь – о войне забудь!», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що напіводягнені дівчата пройшли по Кадашівській набережній, після чого підійшли до будівлі Європейської комісії й вручили співробітникам комісії два матраци з намальованими на них портретами Муаммара КАДДАФІ. Одну з дівчат затримали співробітники правоохоронних органів.

Надалі, рух RU_FEMEN планує проводити свої акції на підтримку права російських дівчат і жінок на самореалізацію, професійне й особистісне зростання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі RU_FEMEN, російські дівчата хотіли б співпрацювати з українським FEMEN і бути його філіалом у Росії.

У свою чергу, український рух FEMEN звинуватив партію «Єдина Росія» в запозиченні бренду при створенні аналогічного українському руху в Росії.

«Автентичний український жіночий рух FEMEN вітає партію «Єдина Росія» з придбанням кишенькової жіночої організації RU_FEMEN. Щиро віримо, що дії російської підробки під FEMEN стануть реальною підмогою в справі обдурення російської молоді. Сподіваємося, що й надалі рух RU_FEMEN старанно підстилатиме лівійським і кремлівським виродкам свої м`які «матраци», - йдеться в повідомленні прес-служби української FEMEN.

Наразі український жіночий рух працює над створенням філіалів руху в ряді європейських демократичних столиць: Варшава, Цюріх, Рим, а також Тель-Авів і Ріо-де-Жанейро. Новина про появу міжнародних відділень FEMEN виходитиме виключно від київської організації, оскільки FEMEN у першу чергу український жіночий рух. FEMEN закликає політично активних росіянок створювати філіали FEMEN у Росії разом із ними, в обхід політичних кон`юнктурників.