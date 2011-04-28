У ПР спростовують заяву Тимошенко про вигідність газових угод

У Партії регіонів спростовують заяву колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що газові угоди від 2009 року були вигідними для України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ПР.

“Укладена ТИМОШЕНКО угода означала банкрутство нашої держави вже у другому кварталі 2010 року, після президентських виборів, коли закінчилась виторгувана колишньою прем’єркою знижка на передвиборчий період”, - сказано у документі.

“Вчора ТИМОШЕНКО вчергове цинічно брехала людям, що вона домовилась про «газ по 228 доларів за тисячу кубічних метрів». Насправді вона підписала формулу пограбування України: до виборів – пільгова ціна 228 доларів, а після виборів – 450 доларів, помножені на пропорцію середньоарифметичної ціни на газойль і на мазут за дев’ять місяців попереднього року, а ці ціни безпосередньо залежать від ціни на нафту, яка підстрибнула більше, ніж вдвічі. Отже, формула означала невпинне підвищення ціни на газ відповідно до подорожчання нафти”, - стверджують у Партії регіонів.

За даними ПР, “так і сталось: згідно з підписаними угодами з 1 квітня 2010 року ціна імпортованого природного газу для Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» зменшилася на 100 доларів на 1000 куб. м. Якби зазначена знижка не застосовувалася, компанія за імпортований протягом 2 кварталу 2010-го - 1 кварталу 2011 року (12 місяців) природний газ змушена була б сплатити 16,29 млрд. доларів США. А завдяки підписаним угодам компанія заплатила 11,499 млрд. доларів США. Таким чином, економія складає близько 5 млрд. доларів США”.

Крім того, за даними “регіоналів”, “з контрактів вилучено пункти щодо штрафних санкцій, які становили постійну загрозу для діяльності компанії. Якби це не було зроблено, вона змушена була б платити за недобір газу в об’ємі більше 6%: 150% вартості всього невибраного газу у жовтні – березні та 300% - у квітні-вересні будь-якого року поставки. Відповідно до підписаних додаткових угод контрактний обсяг газу на 2010 рік було збільшено до 36,5 млрд. куб. м. Якби цього не було зроблено, законтрактованого обсягу (33,75 млрд. куб. м.) не вистачило б для потреб народного господарства України”.

Також у Партії регіонів стверджують, що відповідно до досягнутих домовленостей, ВАТ «Газпром» буде сплачувати 80% вартості транзиту газу до 6 числа наступного місяця, а 20% – до 20 числа наступного місяця. “Якби це не було зроблено, НАК «Нафтогаз України» змушена була б залучати короткострокові кредити для проведення розрахунків за імпортований природний газ та нести додаткові витрати на їх обслуговування”, - сказано у заяві.