Тимошенко про Дубину, Ющенка, мафію та директиви

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що під час очної ставки з екс-главою «Нафтогазу України» Олегом ДУБИНОЮ їхні свідчення не розходилися.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв`ю журналу «Фокус» (№ 17 від 29 квітня 2011 року).

«Коли у нас була очна ставка з Олегом ДУБИНОЮ, наші свідчення не відрізнялися. Я сказала, що всі директиви були підписані мною, і ДУБИНА не мав права їх не виконати. І в нього вистачило мужності піти проти мафії», - сказала вона.

У той же час, Ю.ТИМОШЕНКО, пояснюючи, яким чином О.ДУБИНА отримував вказівки і від Президента Віктора ЮЩЕНКА, зазначила, що компанія «РосУкрЕнерго» була під опікою екс-Президента, а той «у свою чергу, мабуть, користувався їхнім покровительством». «Тому «звідти» могли бути тільки одні директиви: про захист приватних інтересів, а не інтересів України», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що В.ЮЩЕНКО не мав права відкликати О.ДУБИНУ з переговорів. «Він такого права не мав. Не міг і не повинен був втручатися в роботу виконавчої гілки влади. Але все було зроблено для того, щоб порушити переговорний процес і залишити «РосУкрЕнерго» як посередника», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно екс-голови НАК "Нафтогаз України" О.ДУБИНИ у зв`язку з газовими угодами, укладеними 19 січня 2009 року.

На початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів у 2009 році.

20 квітня відбулася очна ставка Ю. ТИМОШЕНКО з О. ДУБИНОЮ.