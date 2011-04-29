Адвокат запевняє, що в слідства на Кучму нічого немає

Правових підстав засудити до позбавлення волі колишнього президента Леоніда Кучму немає.

Про це заявив адвокат Лесі Гонгадзе Андрій Федур в ефірі телеканалу ТВі.

Зокрема, він повідомив, що в середу завершив ознайомлення з матеріалами справи.

"Я вчора звершив ознайомлення, як адвокат потерпілої, з матеріалами справи що стосується Кучми. Вчора я закінчив ознайомлюватися з матеріалами і вчора підписав Генпрокуратурі відповідні протоколи", - зазначив адвокат.

На запитання, чи є підстави для того, щоб засудити Кучму, Федур заявив: "Ні, немає для цього правових підстав".

"У адвокатів Кучми буде дуже широке поле для діяльності. У них, на мій погляд, буде багато можливостей з приводу спростування звинувачення", - зазначив він.

"Будуть дуже серйозні проблеми з доведенням обвинувачення в суді", - додав адвокат.

Крім того, Федур зазначив, що "плівки Мельниченка" "не будуть визнані належними і допустимими доказами в суді".

"Я думаю, що адвокатам Кучми це спростувати в суді буде дуже просто", - додав він.

Українська правда