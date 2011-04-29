Україна через 30 днів може отримати право оскаржити газові контракти

Через 30 днів спливає термін, протягом якого Київ і Москва мають врегулювати спірні питання з постачань російського газу в Україну, пише ZN.UA.

Відповідно до газової угоди, підписаної між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром» у січні 2009 року, всі суперечки, які сторони не зможуть врегулювати шляхом переговорів протягом 30 днів з моменту їх виникнення, «будуть остаточно вирішені шляхом арбітражу відповідно до регламенту Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма ». Арбітражне рішення буде остаточним і обов`язковим для обох сторін.

Як повідомлялося, офіційно переговори про зниження ціни на російський газ для Україні стартували 28 квітня. Таким чином, якщо сторони не дійдуть згоди протягом 30 днів, Україна отримає право звернутися до Стокгольмського арбітражу з метою оскаржити невигідні для себе газові угоди.

Закон Швеції про контракти передбачає, що комерційний контракт може бути визнаний недійсним, зокрема, у випадках, якщо його заключили під тиском, або під примусом, або в результаті шахрайського обману, або з використанням скрутного становища іншої сторони (в тому числі з метою отримання очевидно диспропорційної вигоди), або якщо сторонам контракту не було відомо про певні обставини при його укладанні, з урахуванням яких несправедливо вимагати виконання такої угоди.

Нагадаємо, за підсумками переговорів, що відбулися сьогодні між міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка і голови правління ВАТ «Газпром» Олексія Міллера було прийнято рішення провести наступний раунд переговорів у середині травня 2011.

Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов у черговий раз заявив, що газового монополіста влаштовує контракт з українською стороною.

Раніше українська сторона неодноразово заявляла про необхідність перегляду формули ціноутворення на російський газ. Зокрема, за словами прем`єр-міністра України Миколи Азарова, справедлива ціна на газ для України складає 200 дол за тисячу кубометрів. «Газпром» відповідав на це, що не бачить підстав для перегляду формули ціноутворення.