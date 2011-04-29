Фракція НУ-НС розвалиться?

«Фракція «Наша Україна – Народні самооброна» вже давно як цілісна структура не існує. В ній більшість людей – ті, які «тушками» підтримують владу». Про це під час прес-конференції у Донецьку заявив народний депутат України, член фракції НУ-НС, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Він підтвердив інформацію про те, що зараз ідуть переговори щодо виходу з фракції НУ-НС опозиційної групи, яка б, згідно із законом про Регламент ВР, отримала право фракції чисельністю 15 осіб.

«Врешті-решт, треба провести лінію. Як вона проходить у суспільстві: тут банда, яка порушує Конституцію і розкрадає країну, а тут – народ, над яким знущаються. Так само у парламенті: це – провладні депутати, які підтримують банду, а це – опозиція, яка не поділяє таку політику і виступає з іншими підходами».

На думку А.ГРИЦЕНКА, «так буде чесно».

«Бо коли я приходжу в студію, кажуть: «це - депутат від НУ-НС А.ГРИЦЕНКО». А поруч – депутат від НУ-НС ЖВАНІЯ, інший депутат від НУ-НС з «Єдиного Центру». Але ж вони – влада, а я – опозиція», - пояснив лідер «Громадянської позиції».

За словами А.ГРИЦЕНКА, сьогодні опозиціонери в НУ-НС знаходяться в меншості. Тому він поставив підпис за створення окремої групи, яка стоятиме на суто опозиційних засадах, голосуватиме спільно, «під нуль».

А.ГРИЦЕНКО назвав ще одну вимогу до членів майбутньої опозиційної групи – особисте голосування, без передання депутатської картки іншим – «щоб не було гри на піаніно».

«Йдеться про самоідентифікацію. Треба вичленити з аморфного, незрозумілого ні для кого НУ-НСу тих, хто чітко скаже: ми в опозиції. А ті, хто залишиться, або нехай вступають в коаліцію, або перебуватимуть далі в НУ-НСі як «болото». Це вже їхні проблеми», - сказав депутат.