Наша Україна відхрестилася від коаліції з двома парламентськими партіями

Голова політради партії «Наша Україна», екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що нинішнє керівництво Служби безпеки України не розуміє, чим спецслужба у сучасній демократичній країні мала б займатися.

Про це він заявив в ефірі програми «Вечір з Миколою Княжицьким» на ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Причина того, що зараз відбувається (в СБУ), це насправді нерозуміння тих, хто керує службою, чим вона в сучасній демократичній країні мала б займатися. Це контррозвідка, боротьба з тероризмом, але з урізанням всіх функцій слідчих й інших каральних, які залишилися в спадок в головах тих людей, які думали, що КДБ – це дуже важлива структура з точки зору державотворення» - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, три роки, протягом яких він очолював Службу безпеки, були «не найкращими». «У публічній політиці я відчуваю себе значно комфортніше… Сумую за дипломатією», - додав він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що під час його головування в СБУ було скорочено управління, які раніше займалися «політичним сиском», хоча працівники цих управлінь зберегли свої посади, але «змінили свої функції на боротьбу з тероризмом».

На переконання В.НАЛИВАЙЧЕНКА, у демократичних та патріотичних політичних сил в Україні є майбутнє лише після процесів очищення і визнання власних помилок.

«Треба відмовитися від політичних симуляцій і політичних кліше. В цьому причина поразки демократичних сил, в тому числі і на останніх президентських виборах. Подвійні стандарти, політична корупція, відверта брехня. Люди переоцінили себе, визнали себе вождями, коли насправді народ вірив і хотів змін… Покаятися бажано перед людьми. Хто був міністрами, очолював комітети, обласні організації…» ,- сказав голова політради «Нашої України».

Він також повідомив, що ніколи «нашоукраїнці» не будуть в коаліції з комуністами і Партією регіонів, «бо є абсолютно протилежне розуміння людини і її повсякденного життя». «Від приватної власності до розуміння господаря на своїй землі. Що ми не рабсила, що наші діти в Донецьку повинні вчитися, бо їм не тільки на завод потрібно…», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.