Мер Одеси: я втілюю волю Президента
10:59, 29 квітня 2011Політика
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"Дай Бог вам витримати зі мною працювати"
|Олексій КОСТУСЄВ
Після цього мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ звернувся до О.ПАВЛОВОЇ зі словами: «Коли людина входить в будівлю міськради - всю політику вона має залишити за плечима».
«Мій заступник має виконувати мою волю і мої вказівки, оскільки я втілюю волю Президента. І у нас жорстка вертикаль. Я заявляю про це раз і назавжди», - наголосив міський голова. І додав: «Дай Бог вам витримати зі мною працювати, оскільки працювати зі мною дуже важко».
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