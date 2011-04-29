Мер Одеси: я втілюю волю Президента

Сьогодні під час сесії Одеської міськради на посаду заступника міського голови була затверджена кандидатура Олени ПАВЛОВОЇ. За цю пропозицію проголосували 93 депутати, повідомляє Інформаційний сайт Одеси

Після цього мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ звернувся до О.ПАВЛОВОЇ зі словами: «Коли людина входить в будівлю міськради - всю політику вона має залишити за плечима».

«Мій заступник має виконувати мою волю і мої вказівки, оскільки я втілюю волю Президента. І у нас жорстка вертикаль. Я заявляю про це раз і назавжди», - наголосив міський голова. І додав: «Дай Бог вам витримати зі мною працювати, оскільки працювати зі мною дуже важко».