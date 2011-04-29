Адвокат: Комарницького звинувачують у злочині, якого не було в природі

Адвокат лідера фракції Леоніда Черновецького в Київраді Дениса КОМАРНИЦЬКОГО Андрій ФЕДУР вважає, що на потерпілого Івана ГРАНЦЕВА взагалі не було скоєно розбійного нападу.

Про це А.ФЕДУР заявив в ефірі програми «Вечір з Миколою Княжицьким» на ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Що стосується Д.КОМАРНИЦЬКОГО – ситуація трагікомічна. Трагедія полягає в тому, що абсолютно безпідставно, з грубими порушеннями вимог чинного законодавства, людину запроторили до буцегарні у справі, де йому інкримінують злочин, який він не те що не скоював ніколи, а самого цього злочину не було в природі, його просто не існувало. А з іншого боку ситуація є комічною тому, що в нас можна дійти до таких абсурдів», - сказав А.ФЕДУР.

За словами адвоката, «сам потерпілий каже про зовсім інше. Він (І.ГРАНЦЕВ) не каже, що на нього напали розбійники. Він каже, що перебував у бюро технічної інвентаризації. Він там був у справах, які він у той час вів як адвокат. І він вважає, що на нього був здійснений напад у зв’язку з його професійною діяльністю. У нього хотіли забрати документи. Він вважає, що ті, хто на нього напали, могли підозрювати, що в нього є документи, які їх цікавлять. Якщо це так, а в мене немає жодних підстав йому не вірити у цьому плані, тоді це - прямий доказ того, що прокурор порушив справу за розбійний напад абсолютно безпідставно та необґрунтовано. Тому що чинним Кримінальним кодексом передбачено відповідальність якраз за напад на адвоката. Це стаття 398-ма кримінального кодексу України».

А.ФЕДУР пояснив, чому Д.КОМАРНИЦЬКОГО і зятя мера Києва В’ячеслава СУПРУНЕНКА намагаються притягти до відповідальності саме за розбійний напад, а не за напад на адвоката.

«За цією статтею (ст. 398 Кримінально-процесуального кодексу України – ред.) Д.КОМАРНИЦЬКОГО не можна було не те, що заарештувати, не можна було навіть затримати. Бо та стаття не передбачає позбавлення волі взагалі», - заявив А.ФЕДУР.

Як повідомляв УНІАН, Д.КОМАРНИЦЬКОГО було затримано 8 квітня 2011 року співробітниками столичного УБОЗ. Д.КОМАРНИЦЬКОМУ інкримінується скоєння розбійного нападу в змові з групою осіб (ст.187 ч.2 Кримінального кодексу України).