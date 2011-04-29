ЗМІ: Фірташа викликають до американського суду за позовом Тимошенко

Співвласника компанії RosUkrEnergo Дмитра ФІРТАША викликали до американського суду за позовом, поданим екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє Kyiv Post, який має в своєму розпорядженні текст повістки до суду (англійською мовою).

Згідно з документом, відповідачі мають впродовж 21 дня дати позивачеві відповідь на поданий позов або внести свою пропозицію.

Нагадаємо, в 2010 році Арбітражний інститут торгової палати в Стокгольмі ухвалив рішення, яке зобов`язало “Нафтогаз України” повернути компанії RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. газу.

Наприкінці квітня 2011 року стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" повернув RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометрів газу.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО подала до суду Нью-Йорка позов до швейцарської компанії RosUkrEnergo та її співвласника Д.ФІРТАША за звинуваченням у шахрайстві, порушенні прав людини і вимаганні. Згідно з документами, які надійшли до окружного суду Манхеттену, RUE і Д.ФІРТАШ «підірвали верховенство закону в Україні» і «ошукали громадян країни», вплинувши на рішення Стокгольмського арбітражного суду. Згідно з матеріалами позову, сторона, що звинувачує, бачить в рішенні Стокгольмського суду «спосіб одержання величезних сум готівкою».

Раніше Д.ФІРТАШ висловив сумнів, що Ю.ТИМОШЕНКО має підстави для заперечення цього рішення в судах Нью-Йорка чи будь-яких інших судових органах.