Рейтинг потенційних кандидатів у президенти України (опитування)

Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у березні 2011 року, то 29% опитаних однозначно взяли б у них участь, ще 36% скоріше взяли б участь. Активність щодо виборів Президента традиційно вища: якби вибори Президента України відбувалися у березні – 32% опитаних однозначно взяли б у них участь, ще 37% скоріше взяли б участь.

Якби вибори Президента України відбувалися у березні 2011 року, 26,0% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за В.Януковича, 20,3% виборців - за Ю.Тимошенко, 11,2% віддали б свій голос - за А.Яценюка, 6,4% проголосували б - за С.Тігіпка, 4,2% отримав би - О.Тягнибока, 3,5% - готові віддати за П.Симоненка, по 2,8% - за В.Кличка та А.Гриценка, 1,7% - за В.Ющенка, 1,2% - В.Литвина.

Інших кандидатів підтримали б 2,6% виборців, не підтримали б жодного («проти всіх») – 8,8%, не визначились з вибором – 8,5%.

Опитування було проведено 4 – 14 березня 2011 р., методом особистого інтерв’ю (face to face). Було опитано населення України віком від 18 років і старші. Дослідження відбувалось у таких областях: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська, м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська, АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька, Луганська.

Статистична похибка 0,95.