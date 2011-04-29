Небайдужих кличуть під Верховну Раду

Громадська організація «Cоюз перевізників України» закликає «усіх небайдужих людей, всіх, хто хоче жити у дійсно чесній та демократичній державі» приєднатися до акції „Вперед” і провести 19 травня Весняний марш протесту під стінами Верховної Ради. Про це говориться у зверненні Союзу перевізників України, переданому УНІАН.

„Нинішня влада має чіткий план - знищити нас, перевізників. Монополізація ринку автотранспортних перевезень – ось їх мета. Якщо ми, перевізники, не виступимо єдиним фронтом і не скажемо цій владі „СТОП” - нами маніпулюватимуть і далі, нам диктуватимуть умови, наші права і далі будуть обмежувати, доки повністю не викорінять наш бізнес, те – над чим ми так довго працювали та розвивали протягом багатьох років, без жодної підтримки з боку держави”, - говориться у зверненні.

На думку перевізників, Податковий кодекс, Трудовий кодекс, пенсійна реформа, збільшення штрафів та податків, створення Державтоінспекції з необмеженими повноваженнями, корупційні конкурси на перевезення - це зброя влади, якою вона знищить людей праці. Тому кожен має знати – у нього не буде майбутнього, якщо він не захистить свого бізнесу. „Кожного з нас по одинці знищити легко. Разом ми станемо непробивним щитом. Нас вже багато і ми готові до останнього захищати свої права. Ми закликаємо кожного небайдужого громадянина своєї держави долучитись до громадянської акції „Вперед”. Це наш шанс врятувати долю країни та забезпечити майбутнє нашим дітям. Це наш шанс змінити своє життя на краще! Досить терпіти, досить мовчати, досить грати за правилами можновладців! Ми повинні діяти! Час настав!”, – закликає Союз перевізників України.

Автори звернення висувають вимоги до влади, зокрема: розробити і затвердити Державну програму розвитку пасажирського автомобільного транспорту, привести Закон України „Про автомобільний транспорт” у відповідність до вимог Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а саме - скасувати норму, яка передбачає проведення рейдових перевірок, а також визначити чіткий та вичерпний перелік документів, необхідних при здійсненні того чи іншого виду перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Перевізники також вимагають від влади забезпечення прозорості, недопущення корупції, створення рівних умов участі в конкурсі приватних перевізників (фізичних осіб) та автопідприємств, сстановити відповідальність власників автостанцій за надання неякісних послуг пасажирам та перевізникам, а також за необґрунтоване підняття тарифів на свої послуги.

Союз перевізників України також вважає за необхідне терміново запровадити адресну допомогу пасажирам, яким законодавством України надало право на пільговий проїзд. До запровадження адресної допомоги забезпечити своєчасну і у повному обсязі компенсацію втрат автомобільному перевізнику внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів та регулювання тарифів

Як повідомляв УНАН, 6 квітня організатори та учасники Податкового і Автомобільного майданів утворили штаб з проведення Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» після того, як Кабінет міністрів відмовився провести повноцінні консультації щодо пакету законодавчих ініціатив, спрямованих на відновлення економіки, боротьбу з корупцією і забезпечення соціального захисту.

Акція буде безстроковою. На першому етапі буде підготовлено та проведено Весняний марш протесту. Його мета - змусити владу ухвалити перший пакет «народних реформ» - законодавчі ініціативи, внесені в парламент народним депутатом Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ. Пізніше планується провести акції «Осінній наступ» і «Всеукраїнський Щит Свободи».