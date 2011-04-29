Азаров обіцяє не допустити зльоту цін на бензин

Заборона на експорт нафтопродуктів з Росії не приведе до дефіциту в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні після наради з питань розвитку транспортних проектів у Києві.

«Не приведе, тому що ми, по-перше, знали про те, що таке рішення рано чи пізно буде в Росії, наперед створили профіцит палива в країні. Ситуація тримається під контролем уряду. Так, вона складна, адже триває зростання цін на нафту», – сказав М.АЗАРОВ.

Як зазначив прем`єр, Україна значну частину бензину ввозить із-за кордону, і ціни, за якими пальне реалізується в нас, диктуються світовими цінами на нафту. «Все, що уряд міг зробити в частині стабілізації цін, недопущення такого зростання, як, приміром, у країн-сусідів, було зроблено», – сказав він.

Як підкреслив М.АЗАРОВ, на сьогодні балансу світлих нафтопродуктів в країні «більш ніж достатньо».

Він також зазначив, що Росія для України не єдиний постачальник, її постачання становлять 20-25% від загального обсягу імпорту нафтопродуктів. «Це багато, але все-таки не так багато. Ось якби вона займала 80-90%, можливо, була б якась тривога, а так – тривоги немає», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що в Україні в березні на заправках продано більше бензину, ніж у лютому, а в квітні прогнозується зростання на 11%.

За словами прем`єр-міністра, також достатніми є запаси дизельного і низькооктанового пального на сільгосппідприємствах.

У той же час М.АЗАРОВ, коментуючи рішення Росії, зазначив, що так робити було б небажано, «адже є договори, є зобов`язання».

Нагадаємо, вчора, 28 квітня, Міністерство енергетики Росії і російські нафтові компанії прийняли рішення закрити в травні експорт нафтопродуктів з метою насичення внутрішнього ринку бензином.